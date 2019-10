Schot in de roos: Leontine reageert met geweldige foto op affaire Marco Borsato

Dat het huwelijk van Marco Borsato (52) en zijn geliefde Leontine (51) niet altijd zonder problemen is geweest, is inmiddels geen geheim meer. Onlangs bevestigde de zanger een affaire te hebben gehad, waarover hij afgelopen vrijdag openhartig sprak in ‘Beau’. Zijn vrouw reageert ondertussen op hilarische wijze op alle commotie.

Net nu de affaire van Marco hét gesprek van de dag is, bestormt zijn nieuwe nummer Lippenstift de hitlijsten. Ironisch genoeg gaat het liedje – dat hij samen uit heeft gebracht met rapper Snelle – over een minnares die bij een man blijft die ondertussen al een vrouw heeft. “Wat wil je zijn? Iemands geliefde of z’n grootste geheim?”, vraagt Borsato zich al zingend af. En: “Stel jezelf de vraag: ben jij niet veel meer waard dan de lippenstift op z’n kraag?”

De tekst gaat verder onder de video.

Geweldige foto

Het is Leontine natuurlijk ook niet ontgaan waar de hit over gaat en ziet de lol er wel van in. Op Instagram plaatst ze een foto waarop ze een blouse draagt met rode lippen op de kraag. “Dat vind ik nou humor!”, reageert een fan, waarop Leontine antwoordt: “Zonder humor geen leven, toch?” Andere volgers noemen de twee een ‘voorbeeldkoppel’. “Soms zegt één beeld meer dan duizend woorden! Respect voor jullie als koppel, als mensen en als gezin. Als ik foto’s zie, stralen jullie alleen maar liefde uit!”

De tekst gaat verder onder de foto.

Dit bericht bekijken op Instagram 💋 Een bericht gedeeld door Leontine Borsato (@leontineborsato) op 26 Okt 2019 om 4:28 (PDT)

Onduidelijkheid voorkomen

Vlak voor het weekend schoof Marco aan tafel bij Beau van Erven Dorens (48). In de talkshow kwam de heftige week van de Borsato’s ter sprake en vertelde de zanger open over hoe het nieuws naar buiten is gekomen. “Wij werden gebeld door de krant over een sensationeel verhaal, dat overigens tien jaar oud was en wat ik daar van vond”, begon hij. “Ze hadden het erover dat het zeven jaar geduurd had, wat allemaal niet waar was, en dat ik het vorige maand aan mijn vrouw verteld had. Dit is primair een zaak van ons samen. Eigenlijk reageren we nooit op geruchten, maar omdat dit voor een deel waar was dacht ik om onduidelijkheid te voorkomen en dat sensatieverhaal te weerleggen: laten we een verklaring geven.”

Ons verhaal

Volgens Marco was alleen niet de hele verklaring afgedrukt in de krant. “Ze hebben daar stukjes uit gebruikt. Daarom hebben we ’s nachts in ieder geval ons verhaal online gegooid, zodat dat duidelijk te lezen was. Dit is het enige wat we erover wilden zeggen en daarom is het voor ons klaar.”

Positieve reacties

Ook vertelde hij vooral positieve reacties te hebben gehad nadat de affaire uitlekte. “Mij viel op dat ik 3500 reacties had die voor 99 procent met ons eens waren. Er waren wat hartjes en steunbetuigingen. Niet dat ze goedkeurden wat ik gedaan heb. Iets van tien comments heb ik verwijderd die ik niet netjes en gemeen vond, waarvan acht van accounts zonder profielfoto.”

Lees ook

Wie is Iris Hond? Alles over de vrouw met wie Marco Borsato een affaire had



Affaire

In weekblad Privé onthulde Marco eerder deze maand een affaire te hebben gehad met Iris Hond. “Er is inderdaad sprake van een vriendschap geweest die verder ging dan ik had voorzien”, aldus de zanger in een verklaring. “Deze situatie was echter van zeer korte duur. Leontine en ik zijn onszelf en elkaar in die tijd weliswaar soms even kwijt geweest, maar gelukkig zijn wij elkaar nooit echt verloren.” De affaire met de pianiste zou tien jaar geleden zijn begonnen, ten tijde van het faillissement van Marco’s managementbedrijf TEG. Ook Iris deed een boekje open. “Samen konden wij goed praten over wat er in onzer beider levens gaande was”, vertelde ze. “Een bijzondere band zoals deze tussen twee mensen kan ontstaan in een bepaalde fase in je leven.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.