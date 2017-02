Advocaat Patricia Paay: ze wist niet dat ze gefilmd werd

Gisteren is een seksfilm van Patricia Paay gelekt. Niet alleen Patricia, maar ook haar dochter en veel van haar collega’s en vrienden reageerden geshockt op de onrechtmatige verspreiding van de beelden. Gisteravond was de advocaat van Patricia Paay te gast bij RTL Late Night en hij sprak met Humberto Tan over de gelekte seksfilm.

Johan Langelaar, de advocaat van Patricia Paay, vertelt in RTL Late Night dat hij tot gisteren de film niet gezien had. Hij blijft benadrukken dat het nog steeds mogelijk is dat de seksfilm die gelekt is niet echt is en dat de beelden fake zijn. Patricia heeft tegen hem gezegd dat ze niet weet dat er een film van haar gemaakt is en hij gelooft dat. La Paay zelf is geshockt door de beelden. Ze zegt: ‘het kan mijn hoofd zijn, maar het kan ook iemand anders zijn.’ Wie de video verspreid heeft wordt nu verder onderzocht.

Patricia Paay heeft maandag al aangifte gedaan van o.a. smaad. Langelaar geeft aan dat ze nu bezig zijn een claim voor te bereiden tegen de verspreider van de video.

Bekijk hieronder het hele gesprek tussen Johan Langelaar en Humbert Tan hier.

Bron: rtlnieuws.nl