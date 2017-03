Adele stopt concert om heftige reden

Adele stond het afgelopen weekend in een uitverkocht ANZ-stadion te Sidney, waar ze haar fans met al haar hits verblijdde. Het concert kreeg plots echter een heftige wending, toen een fan een hartaanval kreeg.

Afgevoerd

Een 47-jarige vrouw in het publiek stortte ineen en hulpverleners moesten door de menigte in het Australische stadion bij de hulpbehoevende vrouw zien te komen. Deze werd met spoed naar het ziekenhuis afgevoerd.

Toen Adele zag dat er reuring ontstond in het publiek, stopte ze haar optreden acuut. Pas nadat de Britse met eigen ogen had gezien dat de hulpverleners de vrouw hadden bereikt, hervatte ze haar show. Fans die aanwezig waren bij het concert, lieten weten dat Adele duidelijk aangeslagen was door het voorval.

Een fan legde het moment vast waarop Adele het concert stopte. Die video kun je hieronder bekijken.

Bron: RTL

Lees ook: