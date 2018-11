Adele reageert op Spice Girls-reünie met een briljante jeugdfoto

De wereld stond heel even op z’n kop toen de Spice Girls gisteren aankondigden dat ze terugkomen met een reünie-tour. Zonder Victoria ‘Posh’ Beckham weliswaar, maar dat mag de pret niet drukken. Adele is minstens zo lyrisch als de rest van de wereld.

It giet oan!

Geruchten over een reünie gaan al jaren rond, maar nu gaat het dan toch echt gebeuren. Geri Horner, Emma Bunton, Melanie Chisholm en Melanie Brown gaan in het voorjaar van 2019 op tournee. Eén van de fans die er ongetwijfeld bij zal zijn, is niemand minder dan Adele.

Herkenbaar

De zangeres deelt op Instagram een foto van haar jonge zelf omringd door posters van de Spice Girls. Heel herkenbaar, want zo zag zo’n beetje iedere meidenslaapkamer omstreeks 1998 eruit. “Ha! Dit is hoe ik me nu voel. IK BEN ER KLAAR VOOR”, schrijft Adele onder de foto.

Dat zou té leuk zijn

Het vrolijke kiekje is de Spice Girls zelf ook niet ontgaan. Ze re-posten de foto op hun officiële Instagramaccount met de mededeling “Love you @Adele”. Zou het niet leuk zijn als de grootste ster van nu één nummertje meedoet op het podium met de grootste sterren van toen…? Hoop doet leven, toch?

Bron: Libelle | Beeld: Hollandse Hoogte