‘Bijna onherkenbare’ Adele overspoeld met complimenten: ‘Prachtig!’

Het is helaas alweer even geleden dat Adele (31) nieuwe muziek heeft uitgebracht, maar dat betekent niet dat we de zangeres zijn vergeten. Integendeel. Al vinden haar fans wél dat ze qua looks enorm veranderd is. En haar ‘nieuwe uiterlijk’ levert een hoop positieve reacties op.

Nadat Adele vorig jaar maar liefst 28 kilo verloor, heeft de zangeres de smaak duidelijk te pakken. Ze onthulde dat in eerste instantie voor elkaar te hebben gebokst door op haar voeding te letten en vooral minder thee met suiker te drinken.

Sporten

Volgens de Britse krant The Sun doet de zangeres daarbij vaak aan pilates en neemt ze veel tijd voor zichzelf. “Adele heeft plezier in het leven en zet zichzelf en zoontje Angelo nu op de eerste plaats. Ze is dol op haar nieuwe workout en het werkt echt voor haar”, aldus vriendin en actrice Ayda Field (de vrouw van zanger Robbie Williams) aan de krant. Ze is dankzij de sport nog eens zo’n zes kilo extra kwijt.

Drake

Dat Adele flink afgevallen is, is duidelijk aan haar te zien. Zo ook toen ze afgelopen donderdag te gast was op de verjaardag van zanger Drake. Met hem is ze goed bevriend geraakt nadat ze een concert van hem bijwoonde. “Happy birthday to one of the kindest and funniest people I’ve met”, schrijft ze bij een foto van de avond.

Prachtig

Fans herkennen de Britse zangeres haast niet op het kiekje. “Is dat Adele?”, vraagt iemand zich af. Daarnaast kan ze rekenen op een heleboel complimenten. “Zo slank!”, reageert iemand. Een ander schrijft: “Prachtig!”

