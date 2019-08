Hint, hint: komt Adele morgen met nieuwe muziek?

Hoewel haar liedjes nog regelmatig voorbij komen op de radio, hopen fans natuurlijk op een comeback van Adele. Al is het maar met één nieuw liedje (én nog een paar extra én een wereldtournee, please). Het lijkt er echter ook op dat die gaat komen, en wel morgen al. Tenminste, als we de laatste geruchten mogen geloven.

Nu letterlijk iedere grote latenightshow in Amerika een ‘special guest’ heeft ingeroosterd voor aanstaande donderdag, weten fans het zeker: het moét Adele wel zijn die met nieuwe muziek komt. Daarnaast is er nog een naam die bizar vaak de revue passeert, namelijk die van Rihanna. Wie denk jij dat het is op onderstaande foto?

De tekst gaat verder onder de Instagrampost.

25

De laatste keer dat Adele met nieuwe muziek kwam, was eind 2015. In november van dat jaar bracht ze 25 uit, met als grootste hit Hello. Met dit album brak de Britse meerdere records en scoorde ze meerdere prijzen.

Lees ook

Wat ziet ze er goed uit! Dankzij déze sport is Adele nog meer afgevallen



Work, work, work, work, work

Het is een hit die iedere foute stapavond met vriendinnen nog voorbij komt: Work van Rihanna. Dit nummer is afkomstig van het laatste album – Anti – dat de zangeres uitbracht; dat was in 2016.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP, Instagram