Hello from the studiooo: ‘Adele werkt weer aan nieuw album’

De geruchten dat Adele werkt aan een nieuw album lijken steeds reëler te worden. De Britse zangeres is gisteren gespot bij een muziekstudio in New York.

Incognito

Adele probeerde fotografen te slim af te zijn door ‘onherkenbaar’ in zwarte regenjas, legging en met zonnebril snel naar binnen te vluchten, maar werd toch op de gevoelige plaat vastgelegd. Verschillende Amerikaanse media delen het kiekje.

Het ultieme kerstcadeau

Al langer wordt gefluisterd dat de 30-jarige bezig is met de opvolger van 25, alweer uit 2015. De zangeres zou van plan zijn haar vierde plaat rond de kerst uit te brengen. Het zou het eerste album worden dat niet is vernoemd naar haar leeftijd. De zangeres zei eerder dat ze “gelooft in trilogieën”. “De volgende heet gewoon Adele.”

Twitter door het dolle

Adele houdt zelf de lippen stijf op elkaar en heeft nog niet bevestigd dat ze inderdaad werkt aan een nieuw album. Desondanks is Twitter door het dolle en kunnen velen niet wachten op nieuw materiaal van de zangeres.

Adele went to the studio 😱. SHE IS COMING. 💃🏻 pic.twitter.com/jmHt9nOBrJ — DD (@ssdaydreamerss) March 27, 2019

ADELE WENT TO THE STUDIO TODAY pic.twitter.com/ZSncgszHro — melisa (@adeleIogy) March 27, 2019

Me after seeing the pics of Adele going back to the studio pic.twitter.com/7aM0SgOJBi — @adeleandsamworld (@adelesavedme_) March 27, 2019

Bron: ANP | Beeld: ANP