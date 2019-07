Adele (31) heeft duidelijk de smaak te pakken nadat ze vorig jaar maar liefst 28 kilo verloor. Dat deed ze in eerste instantie door op haar eten te letten, maar nu ze erbij is gaan sporten, is ze nog meer afgevallen.

Zichzelf op de eerste plaats

Volgens de Britse krant The Sun beoefent de zangeres vaak pilates en neemt ze daarnaast tijd voor zichzelf. “Adele heeft plezier in het leven en zet zichzelf en zoontje Angelo nu op de eerste plaats. Ze is dol op haar nieuwe workout en het werkt echt voor haar”, aldus vriendin en actrice Ayda Field (de vrouw van zanger Robbie Williams) aan de krant. Ze is dankzij de sport nog eens zo’n zes kilo extra kwijt.

Meer energie

De eerste keer dat ze flink afviel, kwam doordat ze haar vaste tien koppen thee per dag links liet liggen. Met thee is natuurlijk niks mis, maar wel als je er – zoals Adele – twee suikerklontjes per kop in doet. Dat is in totaal namelijk zo’n twintig suikerklontjes per dag. “Nu ik het niet meer drink, heb ik meer energie dan ooit”, citeerde The Sun toen.

Collega-sporters

Bij pilates maak je gebruik van je eigen lichaamsweerstand. De aandacht gaat vooral naar de spieren van je buik, rug, bekkenbodem, wervelkolom en je flankademhaling. Dit kan op de mat, zoals bij een klassieke pilatesles, maar bij Adele zou dit naar verluidt met het fitnesstoestel reformer gedaan worden. Dit is een toestel dat speciaal ontwikkeld is voor pilatesoefeningen. Sterren als Jennifer Aniston, Kate Winslet en Madonna zijn ook al jaren fervente pilatessporters.

Lees ook

Someone like you: ‘Adele zoenend gespot met lookalike van ex Simon’

Zó goed ziet ze er uit

Dat Adele nog meer is afgevallen, werd duidelijk toen ze onlangs een video op Instagram plaatste van de avond waarop ze naar de Spice Girls ging. Fans schrijven: “Wat zie je er goed uit” en “Ben je nog meer afgevallen in je gezicht?”. Ze ziet er inderdaad wonderschoon uit. Maar wellicht heeft de stress van haar scheiding stiekem ook iets met het extra gewichtsverlies te maken?

Op de hoogte blijven van onze artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: ANP