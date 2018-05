Adam zkt. Eva VIPS komt terug en dít zijn de eerste namen

Vorig jaar zaten we op het puntje van onze stoel toen onder anderen zwemster Inge de Bruijn, B-Brave-zanger Cassius Verbond en Oh Oh Cherso’s Sterretje Tony Wyczynski poedelnaakt op zoek gingen naar de ware liefde in de eerste Adam zkt. Eva VIPS. Dit jaar keert het opmerkelijke programma terug op de buis en maandagavond onthulde RTL Boulevard de allereerste bekende deelnemers.

Stelletje durfallen

Hou je vast: turner Jeffrey Wammes, voormalig Idols-kandidate Dewi Pechler, oud TMF-vj en dj Jeroen Post en Temptation Island-verleider Joshua zijn de eerste vier BN’ers die in de tweede reeks van het programma uit de kleren gaan. Zij zullen naakt gaan daten met al net zo blote onbekende landgenoten met wie zij mogelijk een match made in heaven vormen. Of nou ja, een tropisch, onbewoond eiland. Met de deelname van Jeffrey doet er voor het eerst een homo mee aan het programma.

Voorspelling: abonnementenstorm

Ook is onthuld dat Nicolette Kluijver en Dennis Weening, die het eerste en tweede seizoen presenteerden, het stokje overgeven aan een collega. Komende editie wordt Marieke Elsinga, die eerder te zien was in RTL Late Night en momenteel wekelijks aan de desk staat bij Boulevard, het gezicht van het bijzondere datingprogramma.

Nog even geduld

Volgens eerdere berichten starten de opnames in juni. Wanneer de eerste aflevering te zien zal zijn, is nog niet bekend. Dat. Wordt. Smullen!

