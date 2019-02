Selma Blair geeft eerste interview na onthulling MS: ‘Ik huilde van opluchting na diagnose’

Actrice Selma Blair, die afgelopen oktober bekendmaakte dat ze aan de chronische zenuwziekte MS lijdt en zondag voor het eerst weer – in tranen en mét wandelstok – op de rode loper verscheen, heeft vanmorgen openhartig verteld over haar ziekte in de Amerikaanse ochtendshow Good Morning America.

‘Dokters namen me niet serieus’

Ze vertelt dat ze tranen van opluchting huilde toen de diagnose voor die ziekte werd gesteld. “Op dat moment wist ik dat ik moest toegeven aan mijn lichaam, dat de controle verloren was. Maar er was ook opluchting”, aldus de 46-jarige actrice. “Sinds mijn zoon geboren werd, had ik al symptomen van MS, maar dat wist ik toen nog niet. Ik deed aan zelfmedicatie en soms dronk ik om de pijn te verlichten. Dokters namen me niet serieus: ik was een alleenstaande moeder, dus was het logisch dat ik uitgeput was.”

Hulp van ‘lotgenoot’

Na de diagnose klopte Selma, die zondag ook over de rode loper ging bij de uitreiking van de Oscars, aan bij acteur Michael J. Fox, die al bijna dertig jaar aan de ziekte van Parkinson lijdt. “Hij heeft me echt geholpen. En hij geeft me hoop.”

Meer aandacht voor MS

Door openlijk te praten over haar ziekte, hoopt Selma dat er meer aandacht komt voor MS. “Ik vond het in eerste instantie wel eng, maar mijn neuroloog zei dat ik het wel moest doen. De meeste mensen hebben geen energie om te praten tijdens een flare-up [een periode waarin de intensiteit van de symptomen toeneemt, red.], maar ik wel. Ik hou van de camera.” Na afloop van het interview regende het liefdevolle reacties op sociale media.

Nieuwe Netflix-klus

Selma is bekend van films als Cruel Intentions, Legally Blonde en The Sweetest Thing. Later dit jaar is ze te zien in de Netflix-serie Another Life.

Een indrukwekkend fragment uit het interview:

De mooie reacties op Twitter na afloop van haar openhartige verhaal:

Selma huilend op de Vanity Fair-rode loper zondagavond:

