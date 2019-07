Déze actrice (met nogal verwarrende naam) speelt Ariël in ‘The Little Mermaid’-remake

Studio Disney heeft de perfecte kandidaat gevonden voor de rol van Ariël in de live action-remake van ‘The Little Mermaid’. Wie dat exact is, was na de bekendmaking van het nieuws echter niet voor iedereen duidelijk. De uitverkorene heeft namelijk een nogal ‘verwarrende’ naam.

De keuze is gevallen op zangeres Halle Bailey (19). Wat, Halle Berry? Nee, Bailey.

Juist. Wie snel leest, zou zomaar eens ‘Halle Berry’ kunnen hebben gelezen. Dat overkwam diverse mensen die het nieuwsbericht onder ogen kregen, met alle gevolgen van dien. Niet lang nadat het nieuws naar buiten werd gebracht, was Halle Berry trending. Alhoewel Halle Berry inmiddels 52 jaar oud is, leken veel mensen op social media te denken dat zij gecast was voor de rol van de jonge zeemeermin.

Berry kan er wel om lachen

Halle Berry reageerde sportief op de verwarring. “Voor wie het nog niet wist: Halles maken het waar”, grapte de Oscarwinnares op Twitter, waarna ze zich tot haar voornaamgenoot richtte. “Gefeliciteerd met deze geweldige kans, ik kan niet wachten om te zien hoe je het doet.” De jonge muzikante reageerde daarop: “Dit betekent zoveel voor mij, ik prijs me gelukkig dat ik een naam met je deel.”

Waar kennen we haar van?

Ok, geen Halle Berry dus, maar waar moeten we Bailey van kennen? De jonge zangeres en actrice speelde eerder een rol in de serie Grown-ish. Daarnaast vormt ze samen met haar zus Chloe ook r&b-duo Chloe x Halle vormt. De twee brachten afgelopen winter, voorafgaand aan de Super Bowl, het nummer America The Beautiful ten gehore. Halle is de is zwarte actrice die de rol van een witte Disney-prinses krijgt.

Ursula en botje

De live-actionremake van The Little Mermaid, geregisseerd door Rob Marshall, moet in 2020 uitkomen. Disney is volgens Amerikaanse media in vergevorderde gesprekken met Melissa McCarthy over de rol van Ursula, en zou Jacob Tremblay en Awkwafina willen strikken voor de rollen van Flounder en Scuttle, in de Nederlandse versie bekend als Botje en Jutter.

Oude én nieuwe liedjes

The Little Mermaid wordt een remake van de animatiehit uit 1989 over een jonge zeemeermin die ervan droomt om een mens te worden, zodat zij de charmante prins Eric kan trouwen. De liedjes van Alan Menken worden aangevuld met nieuw materiaal van Menken en tekstschrijver Lin-Manuel Miranda (Hamilton). De opnames vinden volgend jaar plaats.

Dit bericht bekijken op Instagram dream come true… 🧜🏽‍♀️🌊 #thelittlemermaid Een bericht gedeeld door chloe x halle (@chloexhalle) op 3 Jul 2019 om 1:56 (PDT)

Halle Bailey:

Bron: ANP | Beeld: ANP, Instagram Halle Bailey