Actrice Miryanna van Reeden openhartig over seksuele intimidatie

Actrice Miryanna van Reeden heeft enorm veel reacties gekregen op haar Facebookpost waarin ze een ervaring met seksuele intimidatie deelt. Veel mensen voelen zich gesterkt door het verhaal van de actrice en delen hun eigen verhaal.



Ontsnapt aan verkrachting

De actrice schreef dat zij na een toneelvoorstelling door een regisseur bij haar borsten was gepakt. Ook later op de avond, tijdens de afterparty bij haar thuis, wilde de regisseur niet vertrekken. Doordat ze smeekte bij haar collega’s om hem mee te nemen, is Miryanna ontsnapt aan een verkrachting, daarvan is ze overtuigd.

Moedig

De meeste reacties op de onthullingen op Facebook waren positief. Veel mensen deelden hun eigen ervaringen of noemden Miryanna moedig. Maar de actrice werd ook verweten dat ze geen aangifte tegen de man had gedaan. ‘Dat is weer typisch zo’n voorbeeld van hoe het slachtoffer altijd de schuld krijgt. Je moet niet boos zijn op mij, maar op hem!’, zegt ze in De Telegraaf.

Iets teveel drank

Hoewel de actrice na het voorval niet naar de politie stapte, omdat ze niet verwachtte dat ze serieus zou worden genomen, vertelde ze het wel aan haar collega’s. Geen van de andere acteurs ondernam daarop iets. ‘Heel veel wordt afgedaan met de afschuwelijke uitdrukking ‘boys will be boys’, ‘het was een gebbetje’, ‘toevallig zat die hand nét achter je behabandje’. Ik ben ervan overtuigd dat hij zich dit niet eens meer herinnert. Wat voor mij een grote gebeurtenis was, was voor hem waarschijnlijk gewoon een avondje met iets te veel drank.’

Bekijk de openhartige post van Miryanna hieronder.

