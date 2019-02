GTST-actrice Ingmar Schrama neemt drastisch besluit om burn-out te overwinnen

In een ultieme poging haar burn-out te overwinnen, is GTST-actrice Ingmar Schrama onlangs gevlucht uit haar drukke woonomgeving in Amsterdam. In een vrijstaande woning in het idyllische dorpje Vreeland hoopt ze tot rust te komen, weet Story.

Het is alweer bijna twee jaar geleden dat Ingmar (Inge) Schrama voor het laatst als Sjors Langeveld in Goede Tijden, Slechte Tijden te zien was. De 33-jarige actrice nam door haar werkzaamheden in soapdorp Meerdijk en haar drukke gezinsleven te veel hooi op haar vork en ondervond daar al snel de gevolgen van.

Grenzen

Op haar Instagrampagina liet ze haar fans in juni 2017 weten een tijdelijke rustperiode in te lassen. ‘Sinds een tijdje zit ik thuis. Plotseling geknakt. Te lang ging ik over grenzen heen. Grenzen die ik niet zag of niet wilde zien. Nu werk ik hard om beter te leren hoe ik niet alleen zorg voor mijn mooie gezin, maar ook voor mezelf.’

Bron: Story.nl | Beeld: ANP