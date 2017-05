Actrice Elise van ‘t Laar: ‘Soms denk ik: drink ik niet te veel?’

Anderhalf jaar geleden was ze er klaar mee. Elise van ’t Laar (28) wilde niet meer wachten op acteerklussen of teleurgesteld zijn omdat ze een rol wéér niet had gekregen. Een carrière in een koffietentje later is ze terug met de hoofdrol in Dorst, de verfilming van de bestseller van Esther Gerritsen.

Zoals elk jaar las ze de nabeschouwing hardop voor aan een van haar beste vriendinnen. Maar daarna gebeurde er iets wat de traditie niet voorschreef. Ze brak. Huilen, boos, grienen. Wat er op haar papiertje stond, vond ze zo erg dat ze het niet eens wilde uitspreken. Het hele jaar was er amper acteerwerk geweest. Ze trok al maanden WW en had uit ellende nog meer dan anders de rafelrandjes van het leven opgezocht. Keihard stappen, onenightstands, de hele mikmak. Het zat haar tot híér. ‘Ineens was ik het acteren helemaal zat. Ik dacht: ik ga niet meer zitten wachten op acteerklussen en teleurgesteld zijn omdat ik een rol wéér niet heb gekregen. Het moet anders.’

In de maanden daarna zocht ze een baan buiten het acteerwereldje. Het werd een job bij een koffietentje, wat haar de structuur gaf die ze nodig had. Ze klom binnen no-time op tot assistent-manager en beleefde weer het fijne gevoel van ontwikkeling, al was het op een ander gebied dan acteren. ‘Ik ging beter in mijn vel zitten, leefde gezonder, werd weer socialer. Het voelde alsof alles langzaam in een flow kwam.’ Ze vond haar draai, ontmoette halverwege 2016 haar huidige vriend en dacht: ja, ik ben er weer. En toen kwam uit het niets, zonder auditie of genetwerk, ineens het acteren weer om de hoek kijken: de hoofdrol in Dorst om preciezer te zijn, de verfilming van het gelijknamige boek van schrijfster Esther Gerritsen.

En toen was het: doei horecacarrière, hallo filmset?

Lachend: ‘Nee. Ik werk nog steeds een paar dagen per week in het ontbijttentje. Omdat ik het leuk vind, maar ook omdat ik naast het acteren iets relativerends nodig heb. Als ik een film of serie draai, dan ligt de focus constant op míjn emoties, míjn interpretaties, de manier waarop ík een rol vormgeef. Ik ben de hele tijd met mezelf bezig. Dat vind ik soms zwaar en heftig. Sterker nog, ik zou het niet non-stop kunnen doen. Mijn baan in het ontbijttentje is voor mij de ideale tegenhanger van het mentale gebeuren: lekker een ochtendje koffiezetten voor andere mensen. Het is ook socialer, want acteren is toch een vrij solistisch vak. Je zet met z’n allen iets neer, maar je moet toch uit jezelf putten om een rol goed neer te zetten.’

In Dorst speel je Coco, die intrekt bij haar doodzieke moeder met wie ze het niet héél goed kan vinden. Was het een lastige rol om je in te verplaatsen?

‘Er is nog nooit iemand uit mijn nabije omgeving gestorven en ik heb in tegenstelling tot Coco wel een heel bijzondere band met mijn moeder. In de puberteit konden we flink botsen, omdat we enorm op elkaar lijken: we zijn allebei gevoelsmensen. Toen ik volwassen begon te worden, heb ik mijn moeder echt leren kennen en zijn we samengekomen. Doordat ik zo hecht ben met haar, vond ik het moeilijk om me voor de film voor te stellen dat ze zou doodgaan. De ernst van de situatie hakte er af en toe in. Na zulke draaidagen was het heerlijk om daarna gewoon weer koffietjes te maken, haha.’

Coco is alcoholist en pakt haar oude drankgewoontes weer op. Lust jij zelf ook wel een drankje?

Twijfelend: ‘Ja. Door de film besef ik dat drank voor mij vaak een manier is om uit mijn hoofd te komen en los te laten. Soms kan ik daarmee worstelen: drink ik niet te veel? Aan de andere kant denk ik dat er een heleboel mensen zijn die net als ik elke dag een wijntje drinken. Ik hou er gewoon van om met vrienden een drankje te doen en de nacht in te duiken op een festival of een rauwere plek als De School (club in Amsterdam, red.).’

