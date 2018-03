Onherkenbaar: zó ziet actrice Amanda Bynes er nu uit

Ze speelde hoofdrollen in succesfilms als She’s The Man (2006), Hairspray (2007) en Easy A (2010), maar na de laatstgenoemde film kondigde Amanda Bynes (31) aan te stoppen met acteren. Het ging een hele tijd niet goed met de actrice; zo belandde ze in een afkickkliniek en kwam ze meerdere malen in aanraking met de politie. Inmiddels lijkt ze haar leven weer aardig op de rit te hebben, maar is ze qua uiterlijk haast onherkenbaar veranderd…

Amanda werd afgelopen week weer eens gespot door de paparazzi toen zij op weg was naar haar school, het Fashion Institute of Design & Merchandising (FIDM) in Los Angeles. Ze begon daar enkele jaren geleden een opleiding, maar moest deze tijdelijk staken vanwege haar persoonlijke problemen. Na een lange pauze focust de voormalige kindster zich op het afmaken van haar opleiding.

Bijna afstuderen

“Het gaat nu goed met Amanda. Ze gaat nog steeds naar FIDM en zal naar verwachting komende herfst afstuderen”, zo vertelt een bron dichtbij Amanda aan E! News. “Ze vindt het erg leuk om te leren en is zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van de mode. Ze houdt zich voornamelijk bezig met het lezen van boeken over dit onderwerp.”

Op zichzelf

Volgens diezelfde bron houdt Amanda zich wel behoorlijk afzijdig op school. Haar klasgenoten weten wel wie ze is, maar ze socializet niet op school. “Ze wil geen afleiding vormen voor haar medestudenten. Ze probeert niet teveel op te vallen, focust zich op haar werk en is voornamelijk op zichzelf.”

Hulp

Buiten school zou Amanda zich ook erg op de vlakte houden. “Ze heeft op dit moment geen vriendje en brengt veel tijd door met haar life coach. Die helpt haar op het juiste pad te blijven en te doen wat ze graag wil doen.”

Toekomstplannen

In een interview dat Amanda vorig jaar gaf – haar eerste publieke optreden in vier jaar – liet de voormalig actrice weten geleerd te hebben om te naaien en patroontekenen. “Ik wil in de toekomst graag een eigen kledinglijn beginnen”, aldus Amanda destijds. Ook zei ze het acteervak toch te missen en onthulde ze dat ze wellicht weer wil gaan acteren. “Ik hoop dat ik daar de kans weer voor krijg.”

Behind the Scenes of Amanda Bynes’ Quiet Life—and What Her Main Goal Is Today https://t.co/dR407qbAU8 — fuad (@fuad24903831) March 12, 2018

Amanda Bynes looks mad different now… I didn’t even recognize her pic.twitter.com/GQ98nuGvdX — la bella vita (@tiredofrumors) March 10, 2018

AMANDA BYNES HOW IS THIS MENTALLY PHYSICALLY SPIRITUALLY ON ANY LEVEL POSSIBLE YOU WERE THE LOVE OF MY LIFE HOWWWW pic.twitter.com/QsomMu6pOR — Marco Verratti (@Halopenos) March 10, 2018

