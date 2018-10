Deze knappe acteur neemt (nu alweer) afscheid van GTST

Na de bloedstollende cliffhanger van GTST kunnen fans hun geluk niet op dat de soap in september ein-de-lijk weer van start is gegaan. Een hoop vragen worden langzaam maar zeker beantwoord; zo weten we inmiddels dat Nina de aanval van Loes heeft overleefd en in de armen is beland van de knappe Carlos Ramirez, gespeeld door Joey Ferre. Maar nu is bekendgemaakt dat hij Meerdijk alweer zal verlaten.

Hij ving Nina op in Spanje, kwam naar Meerdijk om haar verleden uit te zoeken en keert nu weer – zonder de dochter van Ludo – weer terug naar het zonnige Benalmádena. En daar blijft Carlos ook, zo bevestigt EndemolShine. ‘Het verhaal kan natuurlijk nog alle kanten opgaan, maar voorlopig blijft Carlos in Spanje’, wordt gezegd tegen RTL Boulevard. ‘Nina wil het namelijk weer gaan proberen met Bing.’

Nola

Hoe Bing erop gaat reageren dat Nina met hangende pootjes terugkeert, is nog maar de vraag. De modeontwerpster heeft in eerste instantie namelijk gekozen voor Carlos, maar de knappe wijnhandelaar ziet dat niet zitten. Hij is verliefd geworden op Nola – de Nina toen ze leed aan geheugenverlies – en nu ze zich alles weer kan herinneren is ze voor hem een ander persoon.

Korte duur

Afgelopen zomer werd bekend dat Joey Ferre in de huid zou kruipen van Carlos Ramirez, maar zijn soapcarrière was dus maar van korte duur.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP