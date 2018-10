Déze achternaam krijgen de kids van Meghan Markle en prins Harry

Van hoe ze eruit komen te zien tot het beginnende buikje van de voormalig actrice: na de bekendmaking van de eerste zwangerschap van Meghan Markle, raken we er maar niet over uitgepraat. Dat brengt ons meteen bij het volgende punt, want wat wordt eigenlijk de achternaam van de kleine spruit?

Lees ook: Dit zijn de eerste beelden van Meghan na het babynieuws: spotten wij al een buikje?

Aangezien William en Harry broers zijn, zou je zeggen dat hun kinderen dezelfde achternamen krijgen. Maar opvallend genoeg krijgen de toekomstige kids van Meghan en Harry een achternaam die nog niemand draagt in de Britse koninklijke familie. Dus nee, ook George, Charlotte en Louis – de kinderen van William en Kate – niet.

Cambridge

Een paar weken geleden maakte Kensington Palace bekend dat de 5-jarige prins George naar zijn nieuwe school zou gaan als George Cambridge; zijn ouders staan bekend als de hertog en hertogin van Cambridge. Toen William en Harry vroeger naar school gingen, werd dat op dezelfde manier gedaan. Zij droegen de achternaam ‘Wales’, gezien hun vader – prins Charles – de ‘Prins of Wales’ is.

De kids van Meghan en Harry

Kate en William worden dus ook wel de hertog en hertogin van Cambridge genoemd, Harry en Meghan staan ook wel bekend als de Duke en Duchess of Sussex. Dit zou betekenen dat hun kinderen de achternaam ‘Sussex’ zullen krijgen. Nu de voornamen nog!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ELLE | Beeld: ANP