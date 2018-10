Dít zou erop wijzen dat Meghan Markle haar eerste kindje verwacht

Al vanaf het moment dat Meghan Markle in het huwelijksbootje stapte met prins Harry, hangt de grote vraag in de lucht. Wannéér komt nu het eerste kindje? Er is een duidelijke aanwijzing dat het misschien sneller is dan je verwacht.

Het koninklijke paar reist deze maand naar Australië, Tonga, Nieuw-Zeeland en Fiji. Maar de hertogin slaat de laatste bestemming over, met een belangrijke reden.

Zika-virus

Meghan zal haar man niet vergezellen tijdens het werkbezoek aan Fiji. Hoewel de reden van de afzegging niet officieel bekend is gemaakt, lijkt het makkelijk te verklaren. Fiji is namelijk de enige bestemming waar het zika-virus actief is. Dit virus is gevaarlijk voor zwangere vrouwen, of vrouwen die op korte termijn zwanger willen worden. De kans is dus heel groot dat Harry en Meghan binnenkort heuglijk nieuws bekend kunnen maken!

Bron: Story.nl | Beeld: ANP