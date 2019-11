Micky Hoogendijk blikt terug op aanslag op leven: ‘Hoop dat dader nog gepakt wordt’

Het was zondag precies 25 jaar geleden dat er een aanslag werd gepleegd op voormalig ‘GTST’-actrice Micky Hoogendijk (49) en haar ex-man, kunstenaar Rob Scholte. De actrice en kunstenaar zaten samen in de auto in 1994 toen een bom ontplofte onder Rob’s stoel. Op Instagram stond Micky stil bij de heftige gebeurtenis, waarvan de dader nooit is gevonden.

Diep verlangen naar antwoorden

Rob verloor zijn beide benen bij de aanslag, Micky verloor hun ongeboren kindje. Een jaar eerder verloor ze, na een voldragen zwangerschap, al haar eerste kindje. “Sommige mensen zullen me vragen waarom ik een herinnering als deze deel. Ik kan daar heel helder over zijn”, schrijft ze. “Al 25 jaar heb ik gewild, ernaar verlangd en ervoor gebeden dat iemand berouw zou voelen en zou gaan praten. Dat iemand ons zou uitleggen waarom. Voor een kans om te begrijpen. Voor de kans om te vergeven.”

‘Blijf hopen dat iemand naar voren komt’

Micky, die na de miskraam geen kinderen meer kreeg, heeft de zaak na al die jaren een plekje kunnen geven. Maar toch blijft ze hopen dat de dader ooit wordt gepakt. “Ik heb het verwerkt en op een bepaalde wijze vergeven, maar toch… Ik zal altijd de hoop in de mens houden dat ooit iemand naar voren komt.”

Was het een vergissing?

Op die fatale 24e november 1994 explodeerde rond negen uur ’s ochtends in de Laurierstraat in Amsterdam een granaat onder de stoel van Rob’s blauwe BMW (het wrak maakte Rob enkele maanden later deel van een kunsttentoonstelling). De klap slingerde hem uit de auto en kostte hem beide onderbenen. Zijn vrouw Micky slaagde erin slechts licht gewond uit de auto te komen, maar bleek wel een miskraam te hebben gehad. Een dag later hield politie een verdachte aan, maar die werd na twee dagen al op vrije voeten gesteld, omdat er te weinig concrete aanwijzingen waren voor zijn betrokkenheid. Sindsdien zit het onderzoek op een dood spoor en is er evenmin duidelijkheid ontstaan over de geruchten dat de aanslag op Scholte een vergissing was; de granaat zou voor iemand anders bedoeld zijn geweest.

Beschuldigde ‘vriend’

In de jaren na de aanslag beschuldigde Rob ene Koos Dalstra, ooit een goed bevriende kunstbroeder, publiekelijk te van het plegen dan wel het beramen van dat misdrijf. Het tweetal zou lange tijd ruzie hebben gehad over vrouwen en hun succes als kunstenaar. Voor de politie is Dalstra echter nooit een serieuze verdachte geweest. Volgens Dalstra was de aanslag het gevolg van een forse schuld van Rob bij een “Kroatische cocainedealer”.

