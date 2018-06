Ja, wie wil?! Je kunt je weer aanmelden voor ‘Married at first sight’

Het is – naast Temptation Island, uiteraard – één van onze televisiehoogtepunten van het jaar: Married at first Sight. Het volgen van acht singles die op basis van wetenschappelijk onderzoek aan elkaar gematcht worden en elkaar pas ontmoeten bij het altaar, is seizoen na seizoen puur genieten. Voor mede-fans hebben we vandaag goed nieuws: er is een nieuw seizoen in aantocht. En dat betekent ook veel goeds voor alle singles van het land…

Alle vrijgezellen verzamelennn!

Voor het maken van een nieuw seizoen zijn nieuwe singles nodig, en dus kunnen geïnteresseerden zich per vandáág weer aanmelden. Dat blijkt een Instagrampost van de presentator van het programma, Peter van der Vorst. “Vorst Media zoekt voor verschillende programma’s kandidaten en deelnemers”, deelt hij mee bij een afbeelding van het Married at first sight-logo.

Andere raakvlakken?

Ben je al wel gelukkig in de liefde? Peter zoekt ook nog kandidaten voor een aantal andere programma’s. Naast Married at First Sight worden er ook deelnemers gezocht voor de nieuwe formats De Zelfbouwers, waarin zes koppels de kans krijgen om een woning te kopen in een populaire Rotterdamse wijk, en Niets liever dan een kind. Verder lijken ook Verslaafd! en Wat is de uitslag? terug te keren op de buis.

Doe eens gek

Ben jij single, lukt het je maar niet om de ware te vinden en durf jij het aan om de wetenschap je een handje te laten helpen? Je kunt je hier opgeven voor alweer het vierde seizoen van het programma, dat al twee dolverliefde stellen voortbracht.

