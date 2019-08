Dus toch: deze twee ‘Beverly Hills, 90210’ acteurs hebben een spannend avontuurtje gehad met elkaar

In de jaren negentig waren Donna Martin en David Silver een van de meest iconische tienerkoppels uit de Amerikaanse serie Beverly Hills, 90210. Actrice Tori Spelling was ook in het echt verliefd op haar tegenspeler Brian Austin Green, maar dat was niet wederzijds.

Hoewel Brian Austin Green eerder deze week nog zei dat hij zich niet aangetrokken voelde tot zijn Beverly Hills, 90210-collega Tori Spelling, blijkt nu wel anders. In de talkshow Watch What Happens Live dat er ooit iets tussen de twee is gebeurd.

Avontuurtje

“Wacht, zegt Tori dat we een avontuurtje hebben gehad? Ja, dat klopt inderdaad. Dat hebben we gehad, maar we waren jong en dat is wat jonge mensen doen”, zegt de acteur. Eerder vertelde hij dat de verliefdheid niet wederzijds was. Daarnaast maakte de actrice geen kans omdat Brian, die zegt monogamie extreem serieus te nemen, tijdens de opnames van de jaren negentig-serie de ene na de andere relatie had.

Charmes

De acteur, die nu samen met Tori te zien is in de reboot BH90210, wist de charmes van castleden Shannen Doherty, Jennie Garth en Gabrielle Carteris te weerstaan. Wel had hij relaties met Vanessa Marcil en Tiffani Thiesen, die ook te zien waren in de show.

