5 redenen waarom je Big Little Lies zou moeten zien

Nicole Kidman liet onlangs weten dat het tweede seizoen van de mini dramaserie Big Little Lies in juni te zien is, dus we moeten nog even wachten. Mocht je Big Little Lies nog niet gezien hebben, dan zouden we je aanraden om vandaag nog te beginnen en wel om de volgende redenen.

Vrouwelijke sterrencast

De serie is gebaseerd op de gelijknamige roman van Liane Moriarty, maar Reese Witherspoon en Nicole kwamen op het idee om er een serie van te maken. Ze vonden dat er te weinig series bestaan met goede vrouwelijke hoofdrollen. Normaal gesproken worden deze actrices alleen aangenomen voor de hoofdrol in een film of serie, maar voor deze feministische serie maakten Reese, Nicole, Shailene Woodley en Zoë Kravitz graag een uitzondering. Actrice Meryl Streep is overigens in het tweede seizoen te zien.

Belangrijke thema’s en taboes

In Big Little Lies worden een aantal belangrijke thema’s en taboes behandeld die voor veel vrouwen herkenbaar zullen zijn. Bijvoorbeeld seksueel misbruik, huiselijk geweld, anticonceptie en overspel. De serie laat zien dat de verhoudingen tussen vrouwen en mannen nog steeds problematisch kunnen zijn en dat de weg naar gelijkheid nog niet in zicht is.

Samen staan we sterker

Met vrouwen is het heel vaak drama, dat geven we toe. Onderlinge ruzies, beschuldigingen en jaloezie komen dan ook zeker voorbij in Big Little Lies. Maar als het nodig is, kunnen de vrouwen ook hun geschillen aan de kant zetten om elkaar te beschermen.

Perfecte moeders bestaan niet

Dit wisten we natuurlijk al, want onze moeders zijn ook maar mensen! Het ideaalbeeld van de perfecte moeder wordt onderuitgehaald in Big Little Lies. Moeders maken, net als iedereen, weleens foute beslissingen en weten niet altijd wat het beste is voor hun kind.

Het is een meeslepend moordmysterie

De serie opent met een moordzaak en gedurende de zeven afleveringen kom je steeds iets meer te weten over de moord. Maar wie er vermoord is en waarom, blijft een groot vraagteken. Het tweede seizoen belooft wat!

Hier nog even de trailer van seizoen 1:

Bronnen: Glamour, Business Insider | Beeld: Getty Images