Deze 5 beroemdheden hebben een eigen eiland

Vakanties zijn sowieso geweldig, maar stel je nou toch eens voor dat je vakantie kunt vieren op je eigen eiland. Hoe chill is dat? Onderstaande vijf celebs hebben het goed bekeken en kochten hun eigen privé eiland. Behalve een gigantische villa is er op hun eilandjes in de verste verte verder niks anders te bekennen dan een blauwe zee en witte stranden. Nice!