4 vragen aan Tatjana Almuli: ‘Natuurlijk is sporten gezond, maar ik sloeg erin door’

Iedere week stellen we in Flair vier prangende vragen aan een bekende Nederlander. In editie 14, zetten we Tatjana Almuli in de spotlights. We praten met haar over haar boek ‘Knap voor een dik meisje’.

In je boek Knap voor een dik meisje onderzoek je hoe gezond de norm ‘dun zijn’ is. Wat heb je daarover ontdekt?

“Dat veel mensen last hebben van die norm. Voor mijn boek heb ik vrouwen geïnterviewd die nu volgens de richtlijnen slank zijn, maar vroeger dikker waren, en vrouwen die weer zijn aangekomen. Allemaal waren ze geobsedeerd door het idee van slank zijn, waar ik ook last van heb gehad. De hele healthy life-beweging, met al die fitgirls op social media, maakt het ideaal nog hardnekkiger, waardoor het nog confronterender is als je er niet aan voldoet.”

Door je deelname aan Obese ben je veel afgevallen. Hoe werd daarop gereageerd?

“Iedereen om me heen zei toen dat ik goed bezig was: ‘je bent zo dun, je ziet er zo goed uit’. Maar ik voelde me slechter dan ooit. Natuurlijk is sporten gezond, maar ik was zo obsessief bezig dat ik erin doorsloeg. Ik sportte op een gegeven moment twee keer per dag, sloeg maaltijden over en dronk alleen groene sapjes. Daar was niets gezonds aan.”

Je hebt altijd veel commentaar op je lichaam gehad. Wat deed dat met je?

“Het heeft me een slecht zelfbeeld bezorgd en maakte me heel onzeker. Ik kreeg het idee: als je dik bent, ben je een mislukt mens. Omdat ik mijn hele leven overgewicht heb gehad, begonnen de opmerkingen al vroeg. Van familie, hoewel ze het niet slecht bedoelen, maar ook van onbekenden. En kinderen op school scholden me uit. Mensen hebben geen idee hoeveel impact dat heeft.”

Wat hoop je teweeg te brengen met je boek?

“Ik hoop een eerlijke, realistische afspiegeling te geven hoe het is om dik te zijn in een maatschappij waarin dun zijn de norm is. En ik wil een inkijkje geven in alle thema’s die daarmee te maken hebben: dik zijn, dun willen zijn, wat het met je zelfbeeld doet als je daarmee worstelt en ongevraagd commentaar op je lichaam krijgt. Ik wil het gesprek aangaan.”

Knap voor een dik meisje (Uitgeverij Nijgh & van Ditmar, € 17,50) verschijnt op 9 april.

Beeld: Nikki Schuurman