4 vragen aan… Steffen Morrison: ‘Ik hoop dat mensen even kunnen ontladen’

Iedere week stellen we in Flair vier prangende vragen aan een bekende Nederlander. Dit keer staat zanger Steffan Morrison in de spotlights.

Je treedt vrijdag op tijdens een eerbetoon aan Aretha Franklin. Wat ga je zingen?

'Dat ga ik niet verklappen, maar het wordt een eigen interpretatie van een paar van haar nummers. Om het extra uitdagend te maken, kies ik liedjes van andere artiesten die zij coverde. Dat deed ze regelmatig: veel nummers werden zelfs pas bekend nadat Aretha ze zong. Respect bijvoorbeeld, een van mijn favorieten. Iedereen kent het als haar song, maar het nummer is geschreven en uitgebracht door Otis Redding.'

Je eigen repertoire is ook heel soulvol. Wat inspireert je?

‘Vooral de oude soulconcerten van Stax, een iconisch platenlabel uit Memphis. Die hebben een goede vibe. Toen artiesten van het label in 1967 voor het eerst in Europa speelden, gingen mensen uit hun dak. Het waren legendarische optredens, ook omdat de soulband Booker T. & the M.G.’s een van de eerste gekleurde bands was die in Europa optraden.’

Wat hoop je teweeg te brengen?

‘Het zou fijn zijn als mensen de concertzaal na afloop verlaten met het gevoel dat ze even konden ontladen. In gedachten zie ik ze al met jassen over hun schouders en schoenen in de hand buiten staan om af te koelen. Mijn show moet feestelijk zijn: voetjes van de vloer en handen in de lucht.’

Waar ben je momenteel mee bezig?

‘Met repeteren en ik toer met de show It’s a Man’s World, in februari doe ik twee dagen mee met Ladies of Soul in de Ziggo Dome, in mei begint een clubtour, ik ga nieuwe muziek schrijven en de theaters in met een eigen show en eigen materiaal. Heel spannend. Ik hoop mensen te laten zien wie ik ben, zonder poespas.’

