Zijn nieuwe plaat Big shadows of small things verscheen begin dit jaar. Daarnaast schrijft singer-songwriter Bertolf Lentink veel voor en met andere artiesten, zoals Maan en Paskal Jakobsen (BLØF).

Hoe gaat zo’n samenwerking?

“Vaak spreken we ergens aan het eind van de ochtend af en beginnen we wat te kletsen. Uit dat gesprek ontstaat meestal al een onderwerp voor een lied. Vervolgens pak ik de gitaar of ga ik achter de piano zitten en gaan we samen op zoek naar de juiste vibe. Al improviserend ontstaat dan langzaam iets. Daarna komen de laptops erbij en schrijven we een tekst. Zo aan het eind van de middag is een nummer dan helemaal af. Dat blijft magisch: eerst is er niets, dan ineens is er voor altijd een lied.”

Wat doe je liever, schrijven voor jezelf of voor/met anderen?

“Het heeft beide z’n charme. In mijn eigen werk probeer ik uit te drukken wat ik voel en denk. Als ik met anderen schrijf, lever ik zo veel mogelijk maatwerk. Sta ik met mijn skills in dienst van die artiest. Dat is meer ambachtelijk, maar ook erg leuk.”

Wat kunnen we nog van je verwachten?

“Laatst postte ik op social media: ‘Heb in september en oktober tijd voor wat huiskameroptredens, wie wil?’ Mijn mailbox overstroomde en nog diezelfde avond boekte ik 15 huiskamers. Ik kijk erg uit naar de fijne, informele sfeer van die optredens. In zo’n intieme setting kan ik ook alvast wat nieuwe liedjes en verhalen uitproberen voor een volgend project.”

Bertolf speelt zaterdag 27 juli op Zomer op het Plein in Alkmaar. Op bertolf.nl vind je meer informatie en overige tourdata.

Beeld: Dirk Schreuders