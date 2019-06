4 vragen aan pianist Iris Hond: ‘Ik ben er dankbaar voor dat mijn spel raakt’

Iedere week stellen we in Flair vier prangende vragen aan een bekende Nederlander. In editie 23, is pianist Iris Hond aan de beurt. We praten met haar over haar muziek en plannen.

Je speelt de muziek van je favoriete componist Ludovico Einaudi. Wat is daar zo mooi aan?

“Zijn muziek is puur, authentiek en oprecht. Dat raakt me. Hij vertelde me dat hij met zijn muziek de zachte en mooie kant van het leven wil belichten. Ik denk dat hem dat prima gelukt is.”

Einaudi noemde jouw spel ‘een van de mooiste uitvoeringen’ van zijn muziek. Wat doet dat met je?

“Dat is natuurlijk geweldig om te horen. Helemaal omdat ik zijn stukken echt helemaal eigen maak als ik ze speel. Er gaat een behoorlijke ‘Iris-saus’ overheen, dus ik ben er dankbaar voor dat dat hem raakt.”

Wat kunnen we van je concert verwachten?

“Een sfeervolle, ontspannen avond, de grote Einaudi-hits met die Iris-saus, dus. Plus een paar van mijn eigen nummers. Als ik tijdens mijn tournees zijn muziek speel, voel ik dat mijn publiek en ik allebei in trance raken. Een waanzinnig gevoel.”

Wat staat er dit jaar verder nog op stapel?

“Ik ben muziek aan het schrijven voor mijn nieuwe album en maak een nieuwe theatervoorstelling. Daarnaast geef ik elke maand een concert op een plek waar muziek zo nodig is, maar lastig komt, zoals ziekenhuizen, gevangenissen en de daklozenopvang.”

Iris Hond speelt Einaudi, 8 juni TivoliVredenburg, Utrecht. Voor alle optredens zie irishond.nl.

Tekst: Kim van der Meulen | Fotografie: Humberto Tan