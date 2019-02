4 vragen aan acteur Frederik Brom: ‘Als je vriendschappen niet bijhoudt, raak je elkaar kwijt’

Iedere week stellen we in Flair vier prangende vragen aan een bekende Nederlander. Dit keer staat Frederik Blom in de spotlights.

Toneelstuk ‘Art’ gaat over de vriendschap tussen drie mannen. Wie speel jij?

“Ik ben Mark, die het maar moeilijk kan verkroppen dat zijn vriend Serge een modern, vrijwel geheel wit schilderij heeft gekocht voor € 175.000. Moet hij eerlijk zijn? De derde vriend, Ivan, vindt dat Serge het zelf moet weten. Die onverschilligheid is voor Mark bijna nóg erger. Mijn tegenspelers zijn Waldemar Torenstra, die ik al lang ken, en mijn zwager Thijs Römer. Een feest.”

Wat is de boodschap van het stuk?

“Het snijdt grote thema’s aan: vriendschap, keuzes maken en de waarde van kunst. Al is dat kunstwerk vooral de katalysator voor de mannen om hun vriendschap te toetsen. Het is een geestig, maar ook herkenbaar stuk: als je vriendschappen niet bijhoudt, raak je elkaar kwijt. Zelf heb ik veel mannenvrienden, maar ook een gezin en werk. Dus die vriendschappen zijn anders dan toen we 22 waren en alle avonturen met elkaar beleefden.”

Hoe zou jij reageren als een vriend een godsvermogen aan kunst uitgaf?

“Waar het me aan deed denken, was de beslissing van een vriend om te emigreren. Dat deed pijn. Stel dat ik had gevraagd: ‘Weet je het zeker, je hebt hier toch alles?’ Had ik dat uit eigenbelang gedaan of voor hem? Zulke gedachtes zitten in het stuk.”

Wat hangt er bij jou thuis aan de muur?

“Een schilderij dat mijn vrouw Nienke en ik kochten van ons bruiloftsgeld. We gingen trots naar een galerie en kozen iets moois, maar vorig jaar waren we erop uitgekeken. De galeriehouder had gezegd dat ik het altijd kon terugbrengen, maar daar weet hij nu niets meer van. We gaan dus oud worden met onze miskoop, haha.”

