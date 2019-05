Iedere week stellen we in Flair vier prangende vragen aan een bekende Nederlander. In editie 21, is acteur Ferry Doedens aan de beurt. We praten met hem over de musical ‘Stil in mij’ en’ GTST’.

Je bent te zien in de musical ‘Stil in mij’. Wie speel je?

“Ik speel de rol van Mika, een jongen die tegenwoordig erg van de yoga is en het fijn vindt om in het hier en nu te leven. Hij wil niet meer elke seconde van de dag op zijn mobiel kijken om te weten wat er allemaal om hem heen gebeurt.”

De voorstelling gaat over zware onderwerpen. Hoe houd je dat een beetje luchtig?

“Het zijn inderdaad best zware thema’s die voorbijkomen: 5 oude schoolvrienden komen samen, nadat een vriend van hen zelfmoord heeft gepleegd. Toch is het geen loodzware musical; de vrienden halen ook herinneringen op. Daardoor wordt het vanzelf wat luchtiger.”

Met ‘Goede tijden, slechte tijden’ heb je al een fulltime baan. Waarom doe je er graag projecten naast?

“Ik merk dat ik goed ga op meerdere projecten tegelijk. Het lijkt misschien veel en dat is het inderdaad ook wel. Vooral het reizen hakt erin. Maar die paar uurtjes gebruik ik ook vaak om een dutje te doen.”

Wat staat er de komende tijd op stapel?

“Deze zomer ga ik iets doen wat ik nog niet eerder heb gedaan. Ik kan er nog niet veel over zeggen, maar kijk er enorm naar uit. Verder wil ik nog meer gaan doen met muziek. Daar ligt mijn hart óók, al kan ik me er soms, vanwege mijn drukke agenda, niet op focussen. Verder ben ik natuurlijk te zien in GTST!”

Stil in mij is te zien in Stadsschouwburg Sittard-Geleen (23 mei), Munttheater in Weert (24 mei) en Theater de Stoep in Spijkenisse (25 mei). Kijk voor meer data op stilinmijdemusical.nl.

Tekst: Kim van der Meulen | Fotografie: Annelien Nijland