4 vragen aan Chris Peters: ‘Dat het verboden was, maakte het spannend’

Iedere week stellen we in Flair vier prangende vragen aan een bekende Nederlander. In het dertiende nummer, de speciale #ikhebflair-editie, zetten we Chris Peters in de spotlights. We praten met hem over het nieuwe toneelstuk ‘Turks fruit’.

Wat is jouw rol in het toneelstuk Turks fruit?

“Ik speel de mannelijke hoofdrol, een beeldhouwer die verliefd wordt op een meisje dat hij tijdens het liften ontmoet. Hij vormt zich een hardnekkig beeld van haar, dat zij niet van zich af kan schudden. Ze verlaat hem, maar wanneer ze ziek wordt komen ze dichter bij elkaar. Het is een uitdagende rol: ik sta een uur en drie kwartier op het podium, ga door een scala van emoties – van euforie tot jaloezie en woede – en het is mijn eerste keer in een grote zaal.”

Kende je het boek of de film eerder?

“De film. Daarmee kwam ik in aanraking toen ik nog veel te jong was en bij de grootouders van mijn beste vriend televisiekeek. Het was een soort porno. Als die grootouders kwamen checken, zetten we de tv snel op een ander kanaal. Dat het een verboden film was, maakte het spannend.”

Leggen het succes van de film en het boek de lat hoog?

“Ik voel zeker een bepaalde verantwoordelijkheid, maar we hebben ons vrij snel losgekoppeld van het boek en de film. We proberen het verhaal opnieuw te ontdekken, zodat het toneelstuk op zichzelf staat.”

Wat hoop je dat het publiek eruit haalt?

“Ik hoop dat mensen zich laten raken door het verhaal. Jan Wolkers schreef Turks fruit 50 jaar geleden, maar mijn generatie – ik ben 25 – kan zich nog altijd herkennen in het verhaal. Het is geen maatschappelijk geëngageerd stuk over de seksuele moraal, maar een ontroerend verhaal over twee mensen die ontzettend verliefd waren en uitzoeken waar het misging.”

