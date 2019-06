4 vragen aan cabaretier Pieter Verelst: ‘Ik doe waar ik zin in heb’

Iedere week stellen we in Flair vier prangende vragen aan een bekende. In editie 24 is de Vlaamse acteur en cabaretier Pieter Verelst aan de beurt. We praten met hem over zijn nieuwe voorstelling.



Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Het is een combinatie van cabaret, ­kleinkunst, fysieke humor, theater en absurdisme. Ik probeer niet te veel na te denken over de vorm: ik doe waar ik zin in heb en wat ik graag zou willen doen. Blijkbaar vertaalt die uitlaatklep zich bij mij in humor en soms absurdisme. Het theater is daarvoor een geschikte plek. Maar als ik evenveel voldoening zou halen uit het verkopen van vis op de markt, had ik dat ook geen probleem gevonden.”

Waar gaat je voorstelling ‘Amai’ over?

“Over de verschillen tussen mannen en vrouwen, liefde, relaties, bindingsangst en wandelende takken. Van alles wat. De rode draad ben ik zelf.”

Je speelt deze week try-outs. Schaaf je daarna nog veel aan je shows?

“Dat is een eindeloos proces. Na de eerste try-outs ga ik grof met mijn pen door mijn materiaal. Als de première is geweest, zit het meer in de details. Maar ik blijf schaven tot de laatste voorstelling. Daardoor wordt het nooit saai. Zelfs als ik ‘m 300 keer heb gespeeld, blijft het fris, omdat mijn voorstelling steeds verandert.”

Met welk gevoel hoop je dat mensen de zaal verlaten?

“Als ik op het podium sta, heb ik maar 1 doel: het zo veel mogelijk naar mijn zin hebben. Als het publiek dat samen met mij kan doen, is het helemaal top. Verder zoek je het zelf maar uit, haha. Soms zijn mensen ontroerd, anderen hebben tranen met tuiten gelachen of zijn door het verhaal geïntrigeerd. Allemaal goed. Zolang iedereen zich maar geamuseerd heeft op zijn manier.”

Pieter Verelst speelt op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni try-outs van zijn show Amai in Theater Bellevue in Amsterdam. Kaarten bestel je hier.

Beeld: Elle van den Brande