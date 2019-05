Iedere week stellen we in Flair vier prangende vragen aan een bekende Nederlander. In editie 22, is bakker Anna Yilmaz aan de beurt. We praten met haar over haar nieuwe bakboek.

Je won dit jaar ‘Heel Holland bakt’. Hoe heb je je deelname ervaren?

“Het was een bijzondere ervaring, een rollercoaster. Voor mijn omgeving verborgen houden dat ik meedeed en dat ik had gewonnen – dat wist ik half oktober al – was best lastig. Ik ben korporaal bij de marine en tijdens de opnames zou mijn schip uitvaren, dus ik moest de hele bemanning voor de gek houden. Dat was niet altijd leuk, maar het was voor een goed doel. Nadat ik won, werd het gekkenhuis: mensen herkenden me ineens op straat en ik kreeg de kans een bakboek te maken. Geweldig.”

Wat voor bakboek is het geworden?

“Een boek met recepten zoals ik zelf ben: half Turks, half Nederlands. Ik leg stap voor stap uit hoe je bijvoorbeeld baklava maakt, en Turkse pide, een luxe variant van de Turkse pizza. Lekker veel, voor de hele familie. Er staat ook een eerbetoon aan mijn Nederlandse oma in: haar appeltaartrecept, zelfgemaakte advocaat met slagroom en chipolatataart. En powerrepen voor 20 man, die ik vaak naar mijn werk meeneem als we naar zee gaan. Havermoutrepen met gedroogde cranberries of noten bijvoorbeeld. Fijn als je fysiek bezig bent.”

Wat is je favoriete recept?

“Oef, ik kan niet kiezen, het zijn allemaal persoonlijke favorieten. Ik ben wel heel blij dat ik ze nu kan delen met anderen.”

Heb je een tip voor mensen die niets kunnen in de keuken?

“Begin met boterkoek en appeltaart en bouw het vanaf daar verder op. In de sportschool kun je ook niet meteen 80 kilo deadliften. Mensen vergeten vaak dat niet alles in 1 keer lukt. Komt je taart niet goed uit de oven, probeer het dan gewoon opnieuw.”

Deze ‘4 vragen aan…’ komt uit Flair 22. Deze editie ligt vanaf 29 mei in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Tekst: Kim van der Meulen | Fotografie: Annelien Nijland