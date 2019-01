Iedere week stellen we in Flair vier prangende vragen aan een bekende Nederlander. Dit keer staat Lisse Knaapen in de spotlights.

Je speelt de hoofdrol in Emma wil leven, een theaterstuk over de 18-jarige Emma die aan anorexia overleed. Kende je de gelijknamige documentaire uit 2016 al?

“Ja, die vond ik heel aangrijpend en confronterend. Sindsdien ben ik me veel bewuster geworden van de ernst van deze ziekte: die gaat veel verder dan alleen het niet willen eten. Dat ik dat echt niet wist, motiveert me extra om deze voorstelling te spelen. Als we zo anorexia duidelijker vorm kunnen geven, gaan meer mensen het begrijpen.”

Hoe heb je je voorbereid op de rol?

“Met Benno Hoogveld, de regisseur van het stuk, ben ik bijvoorbeeld naar het AMC gegaan. Een arts die Emma lang heeft behandeld, vertelde ons uitgebreid over de ziekte en wat er in het hoofd van een anorexiapatiënt gebeurt. Het is alsof een monster de hele tijd zegt dat je iets niet goed doet en dat het beter moet. Dat mechanisme herken ik wel een beetje.”

Emma wil leven is een solovoorstelling. Hoe is dat, in je eentje op een podium?

“Superspannend, een waanzinnige uitdaging – vanwege het thema en de fysieke inspanning, 5 keer per week. Gelukkig heb ik een heel fijn team om me heen.”

Welk verhaal hoop je te vertellen?

“Het zou mooi zijn als er meer begrip komt voor eetstoornissen en daarmee meer openheid. Omdat we in het hoofd van een meisje met anorexia duiken, wordt haar struggle duidelijker. Een eetstoornis is complex, er is geen simpele oplossing voor. Het enige wat je kunt doen is openstaan voor diegene, er voor hem of haar zijn en ruimte geven om te praten.”

Emma wil leven wordt deze week opgevoerd in Houten, Barendrecht, Someren, Sneek en Den Haag. Zie solostories.nl voor alle data.

