Iedere week stellen we in Flair vier prangende vragen aan een bekende. In editie 25 is acteur Huub Stapel aan de beurt. We praten met hem over de nieuwe voorstelling ‘Hanna van Hendrik’.

Je staat deze zomer met de productie ‘Hanna van Hendrik’ op het toneel tussen koeien, ballerina’s, een liveband, een zangkoor, foodtrucks en motorcrossers?

“Voormalig vliegveld Twente in Enschede wordt omgetoverd tot thuisbasis van dit muziektheaterspektakel. De voorstelling gaat over het verdwijnen van het kleinschalige boerenbedrijf. Aan de hand van de familiegeschiedenis van Hanna en Hendrik Peeters komen we terecht in een achtbaan van emoties, inclusief de boerenopstand in Tubbergen in 1971.”

Wat is jouw rol?

“Ik speel Hendrik, de té vroeg overleden man van Hanna, die af en toe als een geest opduikt. Ik geef raad, stimuleer, relativeer en kijk terug op mijn leven.”

Wat trok je aan in dit stuk?

“De geschiedenis, omdat ik zoon ben van een boerendochter die onderwijzeres werd, maar binding hield met de boerenstand. Én de mensen die deze voorstelling maken. Het belangrijkste voor mij is kwaliteit. Ik wil werken met goede mensen die hun vak verstaan, die erop uit zijn iets moois te maken. En dat is bij Hanna van Hendrik absoluut het geval.”

Waarom moeten we komen kijken?

“Dit is een unieke theaterervaring, een geweldig spektakelstuk. Die zeven koeien, ballerina’s, liveband, zangkoor en motorcrossers in een mooi en pakkend verhaal, op zo’n indrukwekkende locatie, dat wordt een ware belevenis voor jong én oud.”

Hanna van Hendrik is te zien t/m 21 juli op vliegveld Twente in Enschede. Kijk op hannavanhendrik.nl voor meer informatie en voor de kaartverkoop.

Beeld: ANP