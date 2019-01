Iedere week stellen we in Flair vier prangende vragen aan een bekende Nederlander. Dit keer staat zanger Tim van Esch in de spotlights.

Hoe is een liveshow van jullie het beste te omschrijven?



“Energiek, we spelen met veel enthousiasme. Het is ons doel om niet alleen de voorste rij, maar iedereen aan het zingen en dansen te krijgen. Als de hele zaal meezingt, ontstaat een soort magie. Dat moment probeer ik elke avond weer te pakken. Of dat lukt? Ja, eigenlijk wel. De vraag is alleen hoe snel het gebeurt, maar we hebben inmiddels een set die zo is opgebouwd dat elke zaal losgaat.”

Dit najaar brachten jullie voor het eerst een nummer in het Nederlands uit. Waarom?

“Dat was een spontaan idee van afgelopen zomer. We dachten over de invulling van een langere set voor een festival en ineens kwam het idee: waarom spelen we geen Nederlandstalig nummer? We vonden het nummer Alles OK van de Oostenrijkse band Tagträumer tof en daar hebben we een Nederlandse versie van gemaakt.”

Gaan we meer Nederlandstalige muziek van jullie horen?

“Nou, onze Engelstalige nummers doen het vooralsnog beter, haha. Onze EP Acoustic sessions 2 is weer gewoon in het Engels. Een mooie taal om liedjes in te schrijven: de woorden klinken meteen goed. Maar ik heb geleerd dat je nooit nooit moet zeggen bij Handsome Poets.”

Staat er iets concreets op de planning?

“Het laatste tourconcert is op 13 januari in de Amsterdamse Tolhuistuin. Daarna ga ik op vakantie en verhuizen. Vaak komen de plannen vanzelf. En we hebben vorig jaar veel nieuwe muziek gemaakt die in de kluis ligt, dus er is genoeg om uit te brengen.”

Handsome Poets spelen op 12 januari in Nijmegen en 13 januari in Amsterdam. Check handsomepoets.nl voor meer data.

Beeld: Hans Peter van Velthoven