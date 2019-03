4 vragen aan Teske de Schepper: ‘Bizar dat ik dat zo vroeg in mijn carrière meemaak’

Iedere week stellen we in Flair vier prangende vragen aan een bekende Nederlander. In alweer het elfde nummer van dit jaar staat zangeres Teske de Schepper (23) in de spotlights. We praten met Teske over haar muziek.

Het is alweer 5 jaar geleden dat je debuutsingle verscheen. Wat is het beste wat je sindsdien is overkomen?

“Vooral dat ik zo veel heb kunnen leren. Ik stapte de muziekwereld in als buitenstaander: ik ben begonnen als blogger en kwam dus uit een heel andere wereld. Toch kreeg ik al snel de mogelijkheid om samen te werken met toffe mensen zoals Paul de Munnik en Joshua Nolet. En ik heb in Paradiso gespeeld, dat was voor mij echt een mijlpaal. Heel bizar dat ik dat al zo vroeg in mijn muziekcarrière mocht meemaken.”

Hoe verhouden het maken van vlogs/blogs en muziek zich bij jou tot elkaar?

“De tijd dat ik veel blogde of twee video’s per week uploadde, is al even voorbij. Ik post nu alleen iets als ik echt iets te delen heb. In muziek kan ik veel meer van mezelf kwijt. Zingen is iets heel kwetsbaars, maar je kunt metaforen gebruiken en hoeft niet superdirect te zijn. Het is een fijne uitlaatklep.”

Waar zing je over?

“Over persoonlijke ervaringen als volwassen worden, maar ook over veel dingen die niet voortkomen uit mijn eigen leven. Tijdens het schrijven kruip ik in het hoofd van een zelfbedacht personage en bedenk ik welk verhaal diegene zou vertellen. Zo probeer ik aansprekende teksten te schrijven.”

Wie zijn je muzikale helden?

“Van de nieuwe generatie vind ik Lorde superinspirerend. Ze maakt popmuziek waar veel emotie uit spreekt en sferische muziek, en ze heeft iets eigens. Billie Eilish vind ik ook te gek: ze is pas 17, maar heeft zo’n uitgesproken smaak. En ik ben elke keer weer onder de indruk van haar stem. Dat is echt iets nieuws.”



Teske staat op 14 maart in Doornroosje, Nijmegen. Zie teske.nl/tour voor data.

