4 vragen aan… Jeangu Macrooy: ‘Al mijn liedjes zijn autobiografisch’

Je eerste album, High On You, was een succes. Legde dat de lat hoog voor je nieuwe plaat?



“Ja, maar op een goede manier. Ik wilde op mijn nieuwe plaat laten horen dat ik gegroeid ben als muzikant en songwriter. Ik wilde mezelf niet herhalen, maar nieuwe dingen uitproberen. Wat het zou worden, wist ik niet van tevoren – dat weet ik nooit precies als ik ga schrijven of de studio in duik. Juist daardoor heb ik mezelf kunnen verrassen.”

Hoe omschrijf je de sound van je nieuwe album?



“Mijn nieuwe plaat is wat poppyer. Er zit nog steeds soul in de manier waarop ik zing, maar je hoort ook andere invloeden. Naarmate de plaat vordert, wordt de sound wat rauwer. Ik heb zelf muziek geschreven en schreef ook nummers met producer Perquisite en mijn tweelingbroer Xillan, met wie ik in Suriname een duo vormde voordat ik naar Nederland verhuisde. Eén nummer is door hem geschreven: hij wilde hem zelf niet meer gebruiken, dus vroeg ik of ik het mocht zingen.”

Waardoor laat je je inspireren als je muziek schrijft?

“Alles is autobiografisch. Toen ik op mijn vijftiende begon met liedjes schrijven zong ik over fictieve dingen, maar nu ik 25 ben en meer levenservaring heb, schrijf ik over mijn leven. Ik probeer zo eerlijk mogelijk te zijn in de manier waarop ik mijn emoties neerpen. Andere muziek inspireert me ook: ik luister naar van alles, van old-school Joni Mitchell tot de maintream popmuziek van Lorde.”

Wat is de beste beslissing die je ooit hebt genomen?



“Naar Nederland verhuizen, iets meer dan vier jaar geleden. Ik had een onderbuikgevoel: je moet nu weg uit Suriname voor de muziek. Als ik die intuïtieve beslissing niet had genomen, waren de afgelopen vier jaar – waarin ik voor het eerst muziek speelde zonder mijn broer, Perquisite ontmoette en twee albums maakte – niet verlopen zoals nu gebeurd is. Al heb ik er altijd vertrouwen in gehad dat het goed zou komen.”

