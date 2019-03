4 vragen aan Diggy Dex: ‘Ik deed dingen om te voldoen aan het idee van de buitenwereld’

Iedere week stellen we in Flair vier prangende vragen aan een bekende Nederlander. In het twaalfde nummer zetten we Diggy Dex in de spotlights. We praten met hem over zijn muziek.

Twaalf jaar na je debuut voelt het alsof je pas écht begint, zeg je over je nieuwste album Karavaan. Hoe komt dat?

“Dat heeft vooral te maken met het steeds beter begrijpen van waar ik gelukkig van word en het beter kunnen loslaten van zaken. In het verleden deed ik nog weleens dingen om te voldoen aan een bepaald idee van de buitenwereld of een idee dat ik over mezelf had, maar doordat ik ouder word en me ontwikkel kan ik steeds beter de kern raken van wie ik ben – en dat vertalen in muziek en tekst. Elke plaat is weer een zoektocht naar wat je wilt vertellen en waar je staat, en ik ben blij dat dat elke keer weer lukt.”

Je wordt weleens ‘chansonrapper’ genoemd. Hoe zou jij je eigen stijl omschrijven?

“Ik denk dat mijn muziek wordt gekenmerkt door twee dingen: het verhaal en de melodie. Elk nummer moet een verhaal vertellen en een luisteraar kunnen meenemen. Ik ben vrij persoonlijk in mijn teksten en overpeinzingen, zo bezien zijn het ‘levensliederen’. Ik ben altijd groot fan geweest van de chansontraditie. Nog steeds zijn mijn inspiratiebronnen artiesten als Raymond van het Groenewoud, Jacques Brel, Stef Bos en modernere ‘chansonniers’, zoals Stromae en Tourist LeMC.”

Wat kunnen we van een liveoptreden van jou verwachten?

“Een reis langs verschillende onderdelen van mij als mens en artiest. Veelal persoonlijke, levensbeschouwlijke songs met veel ruimte voor optimisme en het vieren van de avond. Met een redelijk uitgebreide band van 7 man proberen we de bezoeker mee te nemen langs kleine én uitbundige momenten.”

In je nummers reflecteer je op het leven. Waar ben jij het meest dankbaar voor?

“Voor een boel dingen! Ten eerste dat ik en mijn vriendin in goede gezondheid ouders zijn van 2 prachtige kinderen. Het ouderschap maakt je nederig op een goede manier. Niets is vanzelfsprekend in het leven en ik denk dat dankbaarheid iets is wat ik elke dag praktiseer. Even stilstaan bij al het moois wat ik om me heen heb.”

Diggy Dex speelt deze week in Tilburg, Deventer en Antwerpen met De Karavaan Tour. Zie diggydex.nl/shows voor alle data.

