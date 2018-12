Vernieuwd 3FM Serious Request vandaag van start: wordt het een succes?

Mixed feelings vandaag voor 3FM. Stichting Nationaal Luisteronderzoek heeft vandaag de luistercijfers van alle radiostations bekendgemaakt en daaruit blijkt dat de zender opnieuw fors heeft moeten inleveren. Een jaar geleden had de zender nog een marktaandeel van 3,8 procent, sinds de leegloop van de zender is dit verder gezakt naar 2,5 procent. Maar er is ook goed nieuws: vandaag begint 3FM Serious Request in een volledig vernieuwde opzet.

Déze dj’s komen dit jaar in actie voor Serious Request

Bye, Glazen Huis

Het Glazen Huis op een Nederlands stadsplein heeft plaats gemaakt voor drie dj-duo’s die kriskras door het land wandelen en mobiel radiomaken.

Kilometers maken

Bij 3FM Serious Request: Lifeline, zoals de inzamelingsactie is gedoopt, staan de dj’s niet langer centraal maar juist de verhalen en de inzamelacties. De duo’s lopen vanaf komende avond uit verschillende uithoeken van het land naar Utrecht waar ze op de dag voor kerst moeten aankomen in TivoliVredenburg.

Het hele land door

Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen vertrekken vanuit Hengelo, Rob Janssen en Jorien Renkema uit Weert. Sander Hoogendoorn en Eva Koreman hebben vanaf Vlieland de meeste kilometers voor de boeg. De dj’s zijn uitgerust met camera en mobiele radiostudio en zijn 24 uur per dag te volgen.

Drie goede doelen

De opbrengst gaat ditmaal niet naar één, maar naar drie verschillende goede doelen, wederom in samenwerking met het Rode Kruis. Dit jaar zijn thema’s: reanimatie in Nederland, bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij oorlog en conflicten. Vorig jaar was de eindstand van 3FM Serious Request ruim 5 miljoen, op het hoogtepunt was de inzamelingsactie goed voor ruim 13 miljoen euro.

Volg ze op de voet

Alle dj-teams vertrekken vandaag vanaf TivoliVredenburg naar hun échte startpunt. Sander en Eva gaan om 16.00 uur op pad, Rob en Jorien vertrekken om 17.00 uur en Mark en Rámon om 18.00 uur. Hoe je hen en alle acties kunt volgen? NPO 3 zendt elke dag een live-update uit rond 22:30 uur, met een herhaling op NPO1. NPO1 geeft iedere dag 3 live updates en de Lifeline is daarbij 24 uur per dag te volgen op NPO 3 Extra (Ziggo Kanaal 128, KPN Kanaal 28). De eindshow kun je op maandag 24 december meekijken vanaf 19:25 uur op NPO 3, live vanuit TivoliVredenburg.

