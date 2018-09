3FM-actie Serious Request keert tóch terug dit jaar, maar met welke dj’s?

Nu de grote namen achter elkaar hun baan opzeggen bij 3FM én omdat de opbrengst van de jaarlijke Glazen Huis-actie al jaren terugloopt, ging het gerucht dat Serious Request niet zou terugkeren in 2018. Enigszins onverwachts is nu duidelijk geworden dat we komende Kerst wél kunnen gaan genieten en meeleven tijdens de vijftiende editie van goede doelen-actie van het radiostation.

Lees ook

Daar gaat er nog één: Michiel Veenstra na 13 jaar weg bij 3FM

Onzekere toekomst

Dat heeft een woordvoerder van NPO gemeld. De details van de komende SR worden nog deze maand bekendgemaakt. Eerder dit jaar maakte zender 3FM bekend zich te “beraden” op de toekomst van het Glazen Huis waar in de week voor kerst drie dj’s worden opgesloten om geld in te zamelen voor het Rode Kruis. In tegenstelling tot voorgaande jaren werd ook de locatie van het huis niet ruim van tevoren bekendgemaakt.

Laatste editie

De laatste editie van Serious Request was in Apeldoorn met dj’s Domien Verschuuren, Sander Hoogendoorn en Angelique Houtveen. De eindstand kwam op kerstavond uit op ruim 5 miljoen euro. De opbrengst laat de laatste jaren een dalende lijn zien.

Lees ook

Verdrietig: Domien Verschuuren en verloofde na elf jaar uit elkaar

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Hollandse Hoogte