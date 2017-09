3FM gaat ‘Houten Kalveren’ uitreiken

Radio 3FM gaat een nieuwe prijs in het leven roepen: de Houten Kalveren. Deze ‘broertjes’ van de Gouden Kalveren, de grote prijzen voor de Nederlandse films, moeten jaarlijks worden uitgereikt aan de mooiste video’s van Nederland.

Ambitieuze filmmakers

Het initiatief komt van 3FM-dj Domien Verschuuren. ‘Er wordt in Nederland nog zoveel meer mooie videocontent gemaakt’, stelt hij. ‘Die moeten ook in het zonnetje worden gezet. Deze award is voor alle ambitieuze filmmakers en acteurs die zichzelf over een tijdje zien shinen op de rode loper van het Nederlands Film Festival.’

De nieuwe prijzen worden vrijdag uitgereikt in de ochtendshow van Domien, op dezelfde dag dat de ceremonie van de Gouden Kalveren plaatsvindt. In de jury zitten professionele YouTubers als Kaj van der Ree, Marije Zuurveld en Quinsding. Makers van YouTube-filmpjes of video’s die menen dat zij in aanmerking komen voor een prijs, kunnen woensdag hun bijdragen insturen.

