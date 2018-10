3FM onthult: déze dj’s komen dit jaar in actie voor Serious Request

NPO 3FM maakt vandaag op verschillende tijdstippen bekend welke dj’s zich kunnen opmaken voor een enorme wandeltocht in de week voor kerst voor 3FM Serious Request. Drie teams met elk twee mensen lopen onder de noemer De Lifeline vanuit verschillende plekken in het land naar Utrecht.

Lees ook

3FM Serious Request krijgt nieuwe invulling

Barre tocht

De dj’s mogen vanaf dit jaar dan wel eten, een eitje zal het niet worden. Naast de dagenlange wandeltocht moeten ze zelf hun eigen onderkomen en maaltijden zien te regelen. Het publiek mag hen daarbij helpen. De teams lopen steeds naar een andere plaats waar een actie voor Serious Request is opgezet.

Team 1

Sander Hoogendoorn en Eva Koreman zijn de eerste twee dj’s die dit jaar betrokken zijn bij de actie. Zij moeten in de week voor kerst al wandelend van Vlieland naar Utrecht weten te komen, zo maakten de twee vanmorgen bekend. De route naar Utrecht brengt hen onder meer langs Harlingen, de Afsluitdijk, Hoorn en Amsterdam. Op de laatste dag moeten ze in TivoliVredenburg zijn beland.

Team 2

Het tweede dj-duo dat het land ingaat bestaat uit Rob Janssen en Jorien Renkema. Zij beginnen hun wandelavontuur in Limburg en lopen in zes dagen tijd van Weert naar Utrecht. Rob en Jorien hebben ruim 171 kilometer voor de boeg, iets minder dan de 179 kilometer die Sander Hoogendoorn en Eva Koreman moeten afleggen. Het derde en laatste duo wordt later vandaag aangekondigd.

Voor het eerst zonder glazen huis

Vorige maand werd bekend dat Serious Request voor het eerst geen Glazen Huis zal hebben. TivoliVredenburg fungeert wel als een soort hoofdkwartier. Daar wordt ook het eindfeest gehouden. De opbrengst is dit keer niet voor één maar drie verschillende goede doelen, wederom in samenwerking met Het Rode Kruis.

Team 1 en hun tocht:

Team 2 en hun tocht:

Bron: ANP | Beeld: Hollandse Hoogte