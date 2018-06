Trok hij het slechte 3FM-nieuws niet meer? Domien Verschuuren stapt over naar Qmusic

3FM-dj Domien Verschuuren zet zijn carrière voort bij Qmusic. Hij zal daar de middagshow voor zijn rekening nemen, zo heeft de radiozender bekendgemaakt. Wanneer Domien precies start, wordt later bekend.

‘Frisse energie’

“Ik ben 3FM en BNNVARA waanzinnig dankbaar voor alle jaren dat ik er radio heb gemaakt en met fantastische mensen heb mogen samenwerken”, laat de dertigjarige Domien weten. “Voor mij is dit het moment om een nieuwe stap te maken en ik ben er trots op die met Qmusic te zetten. Een programma in de middagspits is al lange tijd mijn wens en ik heb zin om dit met frisse energie te gaan doen!”

Groots talent

Zendermanager Dave Minneboo zegt dat Qmusic een van de grootste radiotalenten van Nederland in huis heeft gehaald. “Domien is al van jongs af aan met radio bezig en staat goed in contact met zijn luisteraars, iets wat we bij Qmusic hoog in het vaandel hebben staan.”

Vervanger

Domien is sinds 2006 op 3FM te horen. Eind 2016 nam hij de ochtendshow op 3FM over van Giel Beelen. De afgelopen vier jaar zat hij tijdens Serious Request in het Glazen Huis. Op Qmusic vervangt Domien in de middag Stephan Bouwman. Binnenkort wordt meer bekend over diens nieuwe rol binnen de zender. Wie Domien zal vervangen bij 3FM, is nog een verrassing. “We kunnen binnenkort bekendmaken wie hem opvolgt en wanneer dat zal gebeuren”, laat BNNVARA in een reactie weten.

Ziekmelding

De luistercijfers van 3FM zitten al maanden – zo niet ‘jaren’ – in het slop. Het dalende succes ging trouwe werknemer Domien erg aan het hart. Zo erg zelfs, dat hij meerdere malen uitsprak hoe dat hem raakte en zich zelfs een aantal keren ‘ziek’ meldde, omdat hij het mentaal even niet meer trok.

Leuk: Domien solliciteerde al eens eerder (in 2005) bij Qmusic, maar werd afgewezen, zo onthult de dj op Instagram:

