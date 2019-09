Na haar eerste platencontract en de debuutsingle ‘For once in my life’ komt zangeres, songwriter, multi-instrumentalist en regisseur Elsa Birgitta Bekman op 13 september met haar tweede single: ‘Desire lines’.

Spannend, een platencontract. Hoe is dat zo gekomen?

“Ja, echt een droom die uitkomt! De afgelopen 2,5 jaar werkte ik in de studio aan mijn debuutalbum. Gaandeweg heb ik met mijn vriend, die videograaf is, videoclips gemaakt tijdens onze vakanties in Zweden. Vervolgens kwam ik via mijn producer in contact met V2 Records, waar ze enthousiast op mijn muziek en de beelden reageerden. Het voelde meteen als een goede match.”

Wat voor muziek maak je?

“Nostalgisch, escapistisch en romantisch. Ik voel vaak een sterk verlangen naar vroeger. Naar mijn idyllische jeugd en de tijd die ik doorbracht op paradijselijke plekken bij mijn familie in Zweden en Frankrijk. Maar ik ben ook down to earth en bekijk het leven graag met humor. Mijn muziek is een mix van die 2 dingen.”

Lees ook

Krijg jij kippenvel van muziek? Dit zegt het over je

Naar welke artiesten luister(de) je zelf graag?

“Mijn ouders luisterden veel klassieke muziek en Ierse folk, daar komt mijn liefde voor strijkers vandaan. In mijn tienerjaren waren Norah Jones en Yann Tiersens soundtrack voor Amélie favoriet. Tegenwoordig zijn Patrick Watson en Aldous Harding inspiratiebronnen. En de fantasiewerelden die Tim Burton en Wes Anderson in hun films creëren met kleur en eigenzinnige personages, vind ik echt fantastisch.”

Deze ‘3 vragen aan…’ komt uit Flair 37. Deze editie ligt nu in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.