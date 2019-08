Dagmar Slagmolen staat, naast Meral Polat en Carel Kraayenhof, vanaf september in de theaters met de muziektheatervoorstelling ‘Lost tango’.

Waar gaat de voorstelling over?

“Over 2 zussen en hun vader. Het stuk speelt zich af op de Esperanza, ooit een glamoureus cruiseschip waar de muziek van Papa Tango hoogtij vierde, maar dat nu z’n beste tijd heeft gehad. Zus Anna ging haar dromen achterna en liet daarvoor haar familie achter. De andere zus, Clara, zette juist haar talent opzij om voor hun vader te zorgen. Maar als Anna na jaren terugkeert met een oplossing om het bijna failliete cruiseschip te verkopen en zo Clara en haar vader te bevrijden uit deze hopeloze situatie, komen alle lastige vragen boven. In de meeslepende muziek van Carel Kraayenhof en het Ragazze Quarte klinken hun frustratie, wanhoop, verlangen, weemoed, pijn en liefde door.”

Wat is jouw rol?

“Ik speel Anna, die het schip is ontvlucht en de wijde wereld in trok. Ze timmerde flink aan de weg, maar dat heeft zijn tol geëist. Ze is totaal opgebrand. Het is een komische, heel fysieke rol. Anna dendert binnen als een keiharde, egoïstische zakenvrouw. Maar als ze haar masker afzet, blijkt dat ze juist heel erg verlangt naar huis, naar haar zus en naar de bevestiging en liefde van haar vader.”

Waarom moeten wij hier naartoe?

“Lost tango ontroert, inspireert, laat je lachen en geeft troost. Het was dé hit tijdens Oerol en dagblad Trouw gaf deze komische muziektheatervoorstelling 5 sterren. En… deze zeer speciale cast zie je maar zelden samen op het toneel.”

