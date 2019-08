3 vragen aan Fred van Leer: ‘Je bent het mooist als je jezelf blijft’

Stylist Fred van Leer presenteert 10 kersverse afleveringen van ‘Say yes to the dress’ Benelux, dat vanaf volgende week te zien is op TLC.

Je zei dus voluit yes tegen een tweede seizoen?

“Zeker! Dit programma is me op het lijf geschreven. Ik mag de hele dag met vrouwen werken en het vinden van je droomjurk is zo mooi en intiem. Het is fantastisch om te mogen bijdragen aan de mooiste dag van iemands leven.”

Wat is je gouden tip voor vrouwen die op zoek zijn naar de perfecte trouwjurk?

“Eigenheid. Het is zo belangrijk dat je op de mooiste dag van je leven jezelf blijft en niet ineens een compleet ander mens wordt. Dat geldt niet alleen voor de jurk, maar ook voor het haar en de make-up. Waarom je haar strak naar achteren of knalrode lippenstift als je dat normaal niet doet? Je vent schrikt zich bovendien kapot! Volg niet te veel de trends, maar ga vooral voor die jurk, dat kapsel en die kleur lippenstift waar jij je lekker bij voelt. Dan kom je het best tot je recht en ben je het mooist.”

Wat kunnen we de komende tijd nog meer van je verwachten?

“Eerst een heel lange vakantie en even helemaal niks. In september ga ik weer de theaters in met Leer van Fred live en in oktober volgt een nieuw seizoen Alles uit de kast, het stylingprogramma waarin ik vrouwen help met een nieuwe outfit. Of beter gezegd en belangrijker nog: waarin ik vrouwen help weer van zichzelf te gaan houden.”

Say yes to the dress is vanaf 13 augustus elke dinsdagavond om 20.30 uur te zien op TLC.

Tekst: Hulya Kilicaslan | Beeld: TLC