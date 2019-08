Ze scoorde ooit een YouTube-hit (1,4 miljoen views) met ‘Oh meisje’. Maar kleine meisjes worden groot en inmiddels is Esther Groenenberg uitgegroeid tot een gevierd zangeres. Vanaf september gaat ze op tournee met haar nieuwe theaterconcert ‘Back to the garden’.

Waar gaat de voorstelling over?

“Centraal staan de liedjes van vrouwelijke singer-songwriters uit de jaren 70, de tijd waarin vrouwen zoals Joni Mitchell, Dolly Parton en Kate Bush de weg vrijmaakten voor alle songwriters die later kwamen. Ik vertel daarbij, zittend achter de vleugel en met 3 te gekke muzikanten naast me. Ik deel persoonlijke ervaringen, muzikale herinneringen en achtergrondverhalen.”

Hoe kwam je op het idee?

“Ik bracht afgelopen 2 theaterseizoenen een ode aan mijn grote heldin Carole King. Zij was ook actief in de seventies en ik wilde die mooie muzikale periode nog niet verlaten. Ik heb mijn favoriete liedjes uit die tijd verzameld, liedjes van de vrouwen die haar in dat tijdperk in de hitlijsten vergezelden.”

Waarom moeten we komen kijken?

“De liedjes zijn zo mooi en we doen ons best ze in hun waarde te laten. Er is veel meerstemmigheid en omdat mijn band­leden een aardig moppie kunnen zingen, krijgt ook een aantal mannelijke iconen – die zich niet zelden lieten inspireren door eerdergenoemde dames – een plek in het programma. We spelen het integer en met veel plezier. En: deze voorstelling is leuk voor alle leeftijden. Ook als je de jaren 70 niet hebt meegemaakt.”

Tekst: Hulya Kilicaslan| Beeld: Dirk Schreuders