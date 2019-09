3 vragen aan actrice Joy Delima: ‘Ik was op zoek naar houvast’

Joy Delima is genomineerd voor de prestigieuze Colombina, een van de belangrijkste toneelprijzen van Nederland, voor haar rol in de theatervoorstelling ‘Onze straat’. Ondertussen schreef ze haar eigen solovoorstelling ‘Stamboom monologen’, waarmee ze vanaf deze week op het podium staat.

Waar gaat ‘Stamboom monologen’ over?

“Aan de hand van een stamboomboek van mijn vader en een DNA-test deed ik schokkende ontdekkingen over mijn voorouders en traceerde ik mijn familie-roots. Dat is de rode draad van de voorstelling. Daarnaast toon ik met een goede dosis humor en zelfspot via verschillende personages en invalshoeken mijn politieke bewustwordingen – of juist het gebrek daaraan – op het gebied van racisme.”

Hoe kwam je op het idee om dit te schrijven?

“Ik schreef Stamboom monologen toen ik erachter kwam dat ik pas de tweede zwarte vrouw in 60 jaar was die van de Arnhemse toneelschool zou afstuderen. Ik kom uit Rotterdam en daar heb ik me nooit écht bezig hoeven houden met mijn kleur en mijn roots. Dat veranderde toen ik in het witte Arnhem belandde. Stamboom monologen was een manier om die bewustwordingen vorm te geven, om de kwetsbaarheid en gelaagdheid van deze onderwerpen te kunnen delen.”

Wat hoop je over te brengen op je publiek?

“De kracht van kwetsbaarheid. Dat klinkt ontzettend zoet, maar ik denk dat de kracht van Stamboom monologen er in zit dat ik ‘het’ nog niet weet en ik dat probeer te accepteren. Ik schreef de voorstelling omdat ik op zoek was naar houvast, naar een plek om thuis te noemen. Maar misschien ligt de berusting juist in het accepteren van het feit dat er niet 1 houvast, thuis of antwoord bestaat.”

Stamboom monologen is 21 september te zien in het Bijlmer Parktheater in Amsterdam. Voor overige data zie veenfabriek.nl.

Tekst: Hulya Kilicaslan | Beeld: Storm & Rutger Prins