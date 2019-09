3 vragen aan… acteur Guido Spek

Acteur Guido Spek (vooral bekend als Sjoerd uit GTST) gaat deze week voor het eerst het theater in met zijn eigen cabaretprogramma Gelooft niet álles wat op internet staat.

Je was 7,5 jaar lang op tv te zien in een megasuccesvolle soap, maar je koos ervoor om je theater- en muziekcarrière voorrang te geven. Wat is de aantrekkingskracht van theater, boven je voormalige veilige, vaste rol in GTST?

“Theater is live! En voor deze voorstelling heb ik zelf het idee bedacht en het script geschreven. En dan krijg ik ook nog eens de kans om een aantal eigen nummers, waar ik de afgelopen jaren hard aan heb gewerkt, voor een publiek te spelen!”

Waar gaat de voorstelling over?

“Het is een muzikale show over de tijd waarin we leven. En over de liefde natuurlijk. Op mijn flyer staat dat ik op zoek ga naar ‘mogelijke antwoorden op grote en kleine levensvragen, om mijn bevindingen vervolgens nonchalant maar met mechanische precisie weer omver te kegelen’, dus dat ga ik dan maar doen denk ik!”

Wat kunnen we hierna nog meer van je verwachten?

“Meer muziek, van mijn – op dit moment nog – one-man-band. Ik heb 6 maanden lang elke week een nieuwe muziekvideo gemaakt, voor m’n project The Abroadcaster (theabroadcaster.com). Binnenkort ga ik een aantal van die nummers opnemen met de rest van de band. Dus stay tuned!”

