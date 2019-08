Is deze ’24 Kitchen’-chef de nieuwste Robinsonner?

Op het Instagram-account van ‘Expeditie Robinson’ regent het sinds een week aanwijzingen en onthullingen van kandidaten van het nieuwe seizoen. Ook vandaag werd er weer een nieuwe hint gedeeld en wij denken te weten om wie het gaat.

24 x raden…

Eerst even terug naar de hint. Bij een video van groenten en fruit luidt het bijschrift: ‘Dit museumstuk houdt van koken. Wie denk jij dat het is?’. ‘Houdt van koken’ is een nogal breed begrip, maar wie de video beter bekijkt, ziet dat de etenswaren het getal 24 vormen. Grote kans dus dat het om een bekende 24 Kitchen-chef gaat?

Is het ons’ Miljusch?

En dus begon het namen opschrijven en wegstrepen op de redactie. Even dachten we aan onze eigen Miljuschka Witzenhausen, maar zij is net verhuisd én heeft zware familieomstandigheden achter de rug – we kunnen ons voorstellen dat ze haar geliefden niet zomaar een maand alleen laat. En klein detail: er staat een man-emoji bij de instagramvideo. Dat betekent ongetwijfeld al dat alle vrouwen afvallen. Jammer.

Wie o wie?

En door. De bekende kookzender heeft een aantal volgens ons geschikte en leuke survival-mannen in het team. Zo kwamen onder anderen de namen Hidde de Brabander, Giovanni Caminita of één van de tweelingbroers Gottlieb (Marius en Jasper) voorbij. Maar nee, nee en nee. We zetten ons geld in op een andere keukenprins.

Kennis van zaken?

We gokken dat Hugo Kennis, bekend van zijn programma’s Smaakpupillen, Grenzeloos Koken en De Makkelijke Maaltijd on Tour, de man in kwestie is. Wie zijn instagramaccount onder de loep neemt, ziet al snel dat Hugo tussen 27 juni en 22 juli niets meer gepost heeft (de opnameperiode was tussen half juni en eind juli). Tot aan 27 juni postte Hugo echter om de paar dagen iets, net zoals na 22 juli. Een maand bijna niets van zich laten horen, staat overduidelijk niet in het ‘recept’.

Het zit in de details

Daarbij komt dat de laatste paar posts voor 27 juni weinig spannend waren. Óf Hugo was zelf niet in beeld, óf we zagen hem in outfits waar we hem enkele posts eerder ook al in spotten. Foto’s die hoogstwaarschijnlijk vlak na elkaar – en dus eerder dan de datum van plaatsing – gemaakt zijn. Yes, wij stemmen op Hugo. Wat denk jij?

BN’ers op een kluitje

Al bevestigde namen zijn: radio-dj Frank van der Lende, YouTuber Dionne Slagter, ex-Dolly Dot Anita Heilker, verslaggever Jaap van Deurzen, YouTuber Kalvijn, catwalk coach Mariana Verkerk, zangeres Shary-An Nivillac en presentator Rob Geus. Een enkeling op Instagram voorspelt vast dat die laatste de mystery chef vast geen lang eilandleven gunt. ‘Die wordt vast weggestemd door Rob Geus in verband met hygiëne overtredingen’, grapt iemand gevat in de reacties onder onderstaande post met de hint.

Expeditie Robinson is vanaf zondag 1 september wekelijks om 20.00 uur te zien op RTL4.

Hugo:

Bron: ANP | Beeld: ANP